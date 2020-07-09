رياضة | مفاجأة جديدة بشأن أحمد فتحي والأهلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 01:23 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة جديدة بشأن أحمد فتحي والأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشرت شائعات إعلامية اليوم، حول بذل عدة جهود من قبل بعض الشخصيات، لإعادة أحمد فتحي، نجم الأهلي السابق، والذي انتقل لبيراميدز، خلال الفترة الحالية.

وقرر فتحي رفض التجديد مع الأهلي، وفضل الانتقال لنادي بيراميدز بنهاية الموسم، في واقعة أثارت العديد من الجدل.

وصرح محمد فاروق، نجم الأهلي السابق في برنامجه "البريمو" الذي يذاع عبر قناة "TEN" الفضائية، أن بعض الشخصيات والوسطاء حاولوا إثناء فتحي عن قراره.

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كما أكد فاروق، أن الوسطاء عرضوا التدخل في الأمر، لإقناع الطرفان بعودة اللاعب مرة أخرى.

وكان نادي بيراميز قد أعلن في وقت سابق، تعاقده مع فتحي لمدة 3 سنوات، في صفقة انتقال حر.

وانضم فتحي للأهلي في صيف عام 2007 عقب عودته من نادي شيفي يونايتد الإنجليزي.

واستمر فتحي مع الأهلي حتى الموسم الجاري، مع العلم بأنه خرج من الأهلي في مناسبتين، أحدهما لنادي هال سيتي والثانية لنادي أم صلال القطري.