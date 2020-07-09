رياضة | سر قرار ميسي تجميد المفاوضات مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 01:23 مساءً - انت الان تقراء خبر سر قرار ميسي تجميد المفاوضات مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف بالاجي الصحفي الموثوق وخبير سوق الانتقالات، سر قطع ليونيل ميسي قائد برشلونة مفاوضات تمديد عقده مع برشلونة.

ويرتبط ليو بعقد مع برشلونة سينتهي في يونيو 2021، وقطع ميسي بالفعل مفاوضات تمديد عقده من أجل الضغط على رئيس النادي الكتالوني جوسيب ماريا بارتوميو.

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وذكر بالاجي الصحفي بصحيفة ‘‘سبورت‘‘ الكاتالونية، أن تصرف ميسي بقطع مفاوضات تمديد عقده مع برشلونة هي طريقة للضغط على إدارة النادي، وخاصة على الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو، بحيث يتم ضخ دماء جديدة للفريق خلال السوق الصيفي الخالي.

وتابع، ميسي لا ينوى الرحيل لأنه كان سيؤجل ببساطة المحادثات المتعلقة بتجديد عقده.

وبسؤاله،، هل أوقف ميسي بالفعل المفاوضات بشأن عقده؟، رد بالاجي بقوله: ‘‘نعم، وقال: ‘‘لا مزيد من المفاوضات في الوقت الراهن ، سنتحدث لاحقًا‘‘.