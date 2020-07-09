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رياضة | العين الإماراتي يقترب من ضم نجم منتخب أنجولا

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كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 01:23 مساءً - انت الان تقراء خبر العين الإماراتي يقترب من ضم نجم منتخب أنجولا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إمارتية، أن إدارة نادي العين توصلت لاتفاق نهائي مع النجم الأنجولي ويلسون إدواردو، من أجل الانضمام لصفوف الزعيم الإماراتي خلال الفترة القادمة.

 

ووفقا لقناة أبو ظبي ، فأنه تبقى توقيع العقد بين الطرفين من أجل الإعلان رسميًا عن الصفقة.

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جاء ذلك عقب فشل اتفاق العين مع لاعب الأهلي السابق إيوانيس فيتفاتزيديس في اللحظة الأخيرة، نتيجة عدم الاتفاق على التفاصيل المالية للعقد.

 

وكان عقد ويلسون مع سبورتنج براجا قد انتهى في يوليو الجاري، لينتقل اللاعب إلى صفوف العين في صفقة انتقال حر.

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