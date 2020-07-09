رياضة | عاجل.. قرار ناري من كارتيرون ضد نجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 01:23 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. قرار ناري من كارتيرون ضد نجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استبعاد حازم إمام ظهير الفريق من قائمة الأبيض المقرر دخولها في معسكر مغلق بأحد فنادق مدينة برج العرب.

وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بأن سبب استبعاد حازم من المعسكر هو تأخير حسم ملف تجديده بالرغم من وعد المشرف العام على فريق الكرة بإنهاء هذا الملف.

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وكشف المصدر مفاجأة بخصوص حازم إمام وأزمة ملف تجديد عقده، حيث أكد على عدم حضوره النادي منذ يومين للخضوع للمسحه الثانية بعد تجاهل المشرف على الفريق.

وقد أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في أكثر من مناسبة عن عقد جلسة مع حازم إمام من اجل تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، حيث يحق للاعب الانتقال إلى أي فريق دون الرجوع الى مسؤولي الأبيض.

ومن المقرر ان يعقد اللاعب جلسة مع المشرف العام على فريق الكرة خلال الساعات القادمة لحسم موقف التجديد، قبل الخضوع إلى مسحه ثانية والانضمام إلى المعسكر يوم الأحد المقبل.