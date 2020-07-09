رياضة | رضا عبد العال يكشف عن خليفة رمضان صبحي المثالي في الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 01:23 مساءً - انت الان تقراء خبر رضا عبد العال يكشف عن خليفة رمضان صبحي المثالي في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رضا عبد العال نجم الزمالك والأهلي السابق، أن طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب سيكون إضافة قوية للشياطين الحمر.

وتابع عبد العال خلال تصريحات لبرنامج البريمو المذاع على فضائية "Ten" عن انتقال طاهر للنادي الأهلي، قال: "أعتقد أنها صفقة مميزة للقلعة الحمراء".

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وأكمل: "طاهر محمد طاهر اللاعب الوحيد الذي يستطيع تعويض غياب رمضان صبحي في صفوف الأهلي".

وواصل: "يجب على مدرب الأهلي رينيه فايلر، أن يعتمد على طاهر أساسيا، ولا يعامله مثل كهربا الذي كان يحصل على وقت قصير في المباراة".

وأتم حديثه: "من أسباب عدم ظهور كهربا بشكل جيد مع الأهلي، عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي، وأخشى أن يتم معاملة طاهر بالمثل، لأن في هذه الحالة سيقضون على مشواره بالنادي مبكرا".