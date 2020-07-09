رياضة | زي النهاردة.. ريال مدريد يقدم زيدان في صفقة تاريخية بالبرنابيو

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 01:23 مساءً - انت الان تقراء خبر زي النهاردة.. ريال مدريد يقدم زيدان في صفقة تاريخية بالبرنابيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصادف اليوم 9 يوليو الذكرى التاسعة عشر على تقديم زيدان في سانتياجو برنابيو كلاعب لريال مدريد في صفقة تاريخية في ذلك الوقت.

وذكر الموقع الرسمي للريال مضى 19 عامًا على وصول زين الدين زيدان إلى ريال مدريد. في 9 يوليو 2001 تم تقديمه كلاعب جديد في النادي، وفي تلك اللحظة الخالدة، التُقطت الصور للرئيس فلورنتينو بيريز وألفريدو دي ستيفانو مع لاعب كرة القدم الفرنسي وقميصه برقم (5)، كانت تلك بداية حقبة ناجحة لريال مدريد توّج فيها بكأس أوروبا التاسعة، وتستمر اليوم مع الفرنسي على مقاعد البدلاء.

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ولعب زيدان بقميص ريال مدريد في الفترة بين 2001 و2006. في 227 مباراة رسمية لعبها، سجل 49 هدفًا، كان أكثرها تألقًا هدفُهُ على الطائر ضد بايرن ليفركوزن في نهائي دوري أبطال أوروبا في غلاسكو، بفضل أناقته وجودته الفنية الهائلة.

أهدى زيدان جماهير سانتياغو برنابيو وعشاق ريال مدريد حول العالم لحظات رائعة، بالإضافة إلى كأس أبطال أوروبا التاسعة، فاز النجم الفرنسي أيضًا بكأس الانتركونتيننتال، كأس السوبر الأوروبي، الليغا وكأس السوبر الإسباني مرتين.