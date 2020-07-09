رياضة | مران الأهلي| متابعة من فايلر وجلسة مع إكرامي وانتظام الشيخ

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 01:23 مساءً - انت الان تقراء خبر مران الأهلي| متابعة من فايلر وجلسة مع إكرامي وانتظام الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على متابعة مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش.

وتابع فايلر، مران الفريق من خارج الملعب، بصحبة توماس بينكيل مخطط الأحمال، لحين ظهور نتيجة المسحة الطبية التي أجراها الثنائي أمس، بعد عودتهما من سويسرا.

وأجرى الأهلي المسحة الطبية الثالثة أمس، وفقا لبرتوكول وزارة الشباب والرياضة والضوابط والإجراءات الاحترازية.

وقاد ديفيد سيزا المدرب العام مران الفريق اليوم وعقد محاضرة في بداية المران لشرح البرنامج التدريبي والتأكيد على بعض التعليمات الفنية والخططية التي يقوم الفريق بتنفيذها.

كما عقد رينيه فايلر، جلسة مطولة مع شريف إكرامي حارس الفريق، على هامش المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش.

وحرص فايلر، على متابعة مران الفريق من خارج الملعب، لحين ظهور نتيجة المسحة الطبية التي أجراها أمس، على أن يعود بعدها مباشرةً لقيادة المران.

وخاض الأهلي مرانه صباح اليوم استعدادا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز والتحضير لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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واشتمل مران الفريق على جانب بدني، فيما ركز الجهاز الفني على تدريبات الكرة وتنفيذ الجوانب الفنية والخططية.

من ناحية أخرى خاض محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، رباعي حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريبات قوية تحت إشراف يانكون ميشيل، مدرب الحراس.

وقاد ديفيد سيزا المدرب العام مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، لحين ظهور نتيجة الطبية التي أجراها رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

وشارك أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في المران الجماعي، الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش تحت إشراف ديفيد سيزا المدرب العام.

وكان الشيخ قد اكتفى بأداء جلسة في الجيم أمس بسبب كدمة في الظهر، فيما انتظم اليوم في مران الفريق.

ويستعد الأهلي لاستكمال مباريات الدوري الممتاز والتحضير لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي تقام في سبتمبر المقبل.