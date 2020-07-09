رياضة | ديوكوفيتش يرد بقوة على منتقديه

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 01:23 مساءً - انت الان تقراء خبر ديوكوفيتش يرد بقوة على منتقديه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهم نوفاك ديوكوفيتش منتقديه باستهدافه في "حملة مدبرة" ضده عقب إلغاء وفشل بطولة أدريا الاستعراضية الإقليمية للتنس التي نظمها بسبب فيروس كورونا، وقال إنه لم يتخذ قراره بشأن المشاركة في بطولة أمريكا المفتوحة بين 31 أغسطس (آب) و13 سبتمبر (أيلول) المقبلين.

وانتشرت صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي للاعبين وهم يعانقون بعضهم البعض ويلعبون كرة السلة سوياً ويحتفلون خلال البطولة.

وأصيب فيكتور ترويتشكي مواطن الصربي ديوكوفيتش المصنف الأول عالمياً والبلغاري غريغور ديميتروف والكرواتي بورنا تشوريتش بفيروس كورونا ما تسبب في إلغاء البطولة.

ولم يرد ديوكوفيتش، الذي أصيب أيضاً بكوفيد-19 عقب المرحلة الثانية من بطولة أدريا في كرواتيا، حينها على منتقديه الذين اتهموه بعدم المسؤولية لتنظيمه البطولة وسط جائحة كوفيد-19.

وقال ديوكوفيتش اليوم الأربعاء، لصحيفة سبورتسكي زورنال الصربية: "رأيت هذه الانتقادات أخيراً والكثير منها خبيث، من الواضح أنها أكثر من مجرد انتقادات، تبدو وكأنها حملة مدبرة ضدي".

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وأضاف ديوكوفيتش الذي عاد للتدريب أمس الثلاثاء، مع ترويتشكي: "لم أقرر بعد ما إذا كنت سأشارك في بطولة أمريكا المفتوحة، زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة ونيويورك تحديداً لا تصب في مصلحة إقامة البطولة".

وجاءت عينة ديوكوفيتش سلبية بعد خضوعه للاختبار الثاني الأسبوع الماضي وذلك بعد إصابته بالفيروس خلال البطولة.

وأضاف: "نيتي كانت سليمة، كنت ملتزماً تماماً بتنظيم حدث خيري لمساعدة اللاعبين واتحادات التنس في منطقة البلقان، امتثلنا لجميع القوانين واللوائح، لكننا تعلمنا دروساً كثيرة وربما كان من الممكن القيام ببعض الأشياء بطريقة مختلفة".

وأقيمت البطولة أمام عدد كبير من المشجعين خلال المرحلة الأولى في بلغراد يومي 13 و14 يونيو (حزيران) الماضي دون أي تباعد اجتماعي.

وقال المنظمون حينها إنه تم إلغاء المرحلة المتبقية من البطولة في البوسنة والجبل الأسود.