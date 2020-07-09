رياضة | رغم ضم طاهر.. الأهلي يرمي بكل ثقله لحسم الصفقة الذهبية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 01:23 مساءً - انت الان تقراء خبر رغم ضم طاهر.. الأهلي يرمي بكل ثقله لحسم الصفقة الذهبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الانسحاب من مفاوضات الحصول على خدمات صفقة الموسم، بعد التعاقد مع طاهر محمد طاهر، بالميركاتو الصيفي الحالي.

وأكد النادي الأهلي، على أن الإدارة مازالت مستمرة في ملف إتمام التعاقد مع رمضان صبحي نجم الفريق، بصفة نهائية من صفوف هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، بالموسم الجديد.

وأوضح النادي، أن التعاقد مع طاهر لا يعني الانسحاب من ضم رمضان نهائيًا، الأمر يختلف تمامًا، خاصةً أن الفريق ينافس على أكثر من لقب وصبحي من العناصر الأساسية".

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وفتح النادي الأهلي خط مفاوضات جديد مع النادي الإنجليزي، للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، بناءً على رغبة من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول.

ومن المقرر أن تقوم إدارة النادي، بإرسال عرض رسمي جديد لهيدرسفيلد الإنجليزي بقيمة 3 ملايين يورو كسعر نهائى للحصول على خدمات اللاعب بالشراء.

يأتي ذلك بعد رفض النادي الإنجليزي العرض السابق الذي عرضته الإدارة الحمراء بقيمة 2 ونصف مليون يورو، والرد على هذا العرض خلال الفترة المقبلة.