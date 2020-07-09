رياضة | سولشاير يتحدث عن الميركاتو الصيفي لمانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 01:23 مساءً - انت الان تقراء خبر سولشاير يتحدث عن الميركاتو الصيفي لمانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أولي جونار سولشار، أن فريقه يجب أن يكون واقعياً في سوق الانتقالات بسبب التأثير المالي لجائحة فيروس كورونا.

وارتبط اسم يونايتد بجيدون سانشو لاعب بروسيا دورتموند وجاك غريليش لاعب أستون فيلا لكن سولشار أوضح أن الجائحة غيرت نظرة النادي إلى أسعار اللاعبين.

وأبلغ سولشاير الصحافيين قبل مواجهة أستون فيلا المتعثر في وقت لاحق من اليوم الخميس: "يجب أن يكون الأمر واقعياً، أعتقد أن العالم كله تغير على الجانب المالي والنظرة إلى أسعار اللاعبين، لا أفكر على المدى القصير أو مناسبة الأمر لي على المدى القصير، أفكر دائماً على المدى البعيد وأحاول إبرام صفقات جيدة".

وأضاف: "سأكون حريصاً فيما يتلق بالمال ومالي الشخصي أيضاً".

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وأوضح سولشار أن يونايتد يأمل في بقاء الفرنسي الدولي بول بوغبا الذي تألق منذ عودته من إصابة في الكاحل.

وينتهي عقد بوجبا بنهاية الموسم المقبل لكن يونايتد يملك حق تمديد التعاقد لعام آخر.

وقال سولشار: "أريد بقاء أفضل اللاعبين، أرى أن بوغبا يتحسن شيئاً بشيء منذ عودته من الإصابة".

وتابع: "إنه يستمتع بما يقدمه ودعونا نرى أين سيأخذنا ذلك".