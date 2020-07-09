رياضة | اتحاد الكرة يدرس بقاء البدري على راتب "كورونا"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 01:23 مساءً - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يدرس بقاء البدري على راتب "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني تثبيت راتب حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر على التخفيض الذي تم بسبب الظروف التي طرأت على الكرة المصرية من تداعيات فيروس كورونا، بحيث يتقاضى المدير الفني لمنتخب مصر 560 الف جنيها شهريا فقط ولا يعود لراتبه السابق قبل تخفيضه والذي يبلغ 750 الف جنيها.

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وترى اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة ان مهام البدرى لاتستدعى منحه كل هذه الأموال الخرافية والكبيرة التي يحصل عليها بدون اي جهد او عمل حقيقي بعد ان تأجلت الارتباطات الودية والرسمية.

وكان البدري قد وافق على تخفيض راتبه ٢٥٪؜ بداية من اول ابريل الماضي بعد مطالبة مسئولي الجبلاية له بسبب تداعيات ازمة كورونا.