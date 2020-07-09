شكرا لقرائتكم أحمد عيد عبدالملك.. أكثر الزملكاوية دفاعا عن قضية بطل القرن الحقيقى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعد أحمد عيد عبد الملك، نجم نادى الزمالك ومنتخبنا الوطني، أكثر المدافعين عن أحقية نادى الزمالك بلقب القرن الذى توج به النادى الأهلى عام 2000، مبررا موقفه بأن الزمالك الأكثر تتويجا بالبطولات الأفريقية فى ذلك الوقت.

ويجهز نادى الزمالك ملف كامل عن قضية بطل القرن لتقديمه للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" للمطالبة بمنحه لقب بطل القرن الأفريقى على حساب الأهلى الذى حصد 7 بطولات فقط فى ذلك الوقت بينما حصد الزمالك 9 بطولات.

ونستعرض تصريحات أحمد عيد عبد الملك فى قضية القرن..



أكد أحمد عيد، أن الزمالك هو نادى القرن الحقيقى قياساً لعدد البطولات القارية التى حققها فى القرن الماضي، مضيفا فى تصريحات تلفزيونية": "الاتحاد الأفريقى لكرة القدم لم يرسل أى منشورات بخصوص نظام تحديد نادى القرن".

وأضاف: "سنرسخ فى عقول الأجيال القادمة بأننا نادى القرن وسنختار يوماً كل عام للاحتفال باللقب".

وعبر صفحته على تويرت، أكد أحمد عيد عبد الملك: "الزمالك نادى القرن العشرين فى أفريقيا بالبطولات والمحامى طمنى قبل البوست الحمد الله أن موقفى سليم".

ودعا أحمد عيد عبد الملك، جماهير القلعة البيضاء، للاحتفال بنادى القرن فى التاسع من يوليو المقبل على أن يستمر الاحتفال فى هذا التاريخ كل عام، سواء اعترف الاتحاد الأفريقى أن الزمالك هو نادى القرن وليس الأهلى أو لم يعترف، وقال عبد الملك عبر حسابه الشخصى على تويتر "بدعو جماهير نادى الزمالك أننا نعمل يوم محدد للاحتفال بنادى القرن الأفريقى سواء اعترف الاتحاد الافريقى بالتلاعب أو لاء والاجيال إلى جاية تبقى عارفة كل حاجة فى الموضوع ده ونرسخ عندهم اننا نادى القرن بالبطولات، ويكون يوم 9 /7 من كل سنة".

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وشكر أحمد عيد عبد الملك، مسئولى القلعة البيضاء، بعد تبنى فكرته التى دعا إليها فى وقت سابق، بأن يحتفل النادى الأبيض وجماهيره بنادى القرن فى التاسع من يوليو الجاري، قائلا عبر حسابه الشخصى على تويتر: "الصراحة الفترة الأخيرة مجلس إدارة نادى الزمالك عامل مبادرات مع كل الناس للم الشمل مع المعارضين قبل المؤيدين ده حاجة ممتاز جدا".

أضاف نجم الزمالك السابق: بتمنى يبقى نهج ماشيين عليه على طول ودايماً كلنا نفضل ورا النادى فى كل حاجة سواء انتقادنا أو مدحنا المهم مصلحة النادى بس ومستنيكم يوم 9 / 7.

وأخيرا أكد أحمد عيد عبد الملك، أن الفريق الأبيض أكثر فريق حقق بطولات دورى الأبطال فى القرن العشرين وهو ما لم يحققه فريق أخر غيره، كما أنه حقق بطولة كأس السوبر الأفريقى مرتين فى القرن العشرين أيضا.

ونشر عبد الملك فيديو عبر موقع انستجرام يدعو فيه للاحتفال قائلا: "أكتر فريق بطولات حاصل على بطولات دورى الأبطال 4 مرات فى القرن العشرين محدش عملها وكاس السوبر الأفريقى مرتين محدش عملها فى القرن العشرين" ويظهر فى الفيديو عبارة الزمالك نادى القرن الافريقى" باللغة الإنجليزية، ومعها تاريخ الاحتفال 9/7.