شكرا لقرائتكم شرطان يضعهما المصرى البورسعيدى أمام الجبلاية قبل تحديد ملعب الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مسئولو المصرى البورسعيدى جلسة ودية مع عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة الأسبوع المقبل لحل أزمة الملعب الذى سيستضيف باقى مباريات الفريق خلال الموسم الحالى نظرا لعدم وجود ملعب محدد فى الوقت الحالى لإستضافة الفريق وهو ما تسبب فى وجود أزمة لدى الجهاز الفنى للفريق بقيادة طارق العشرى الذى طالب بضرورة تحديد ملعب من الآن لتعويد اللاعبين عليه بالشكل الكافى قبل مباريات الدورى فى الوقت الذى يحاول فيه مسئولى المصرى طرح بعض الملاعب القريبة من محافظة بورسعيد والحصول على الموافقات الأمنية المطلوبة لتخفيف الأعباء المالية .

وأكد مصدر مسئول بالنادى المصرى أن مجلس إدارة النادى قرر إحالة ملف الملعب إلى اتحاد الكرة لإيجاد حل مناسب واختيار ملعب لإستضافة باقى مباريات الفريق بالدورى ، فى ظل تخوف البعض من إقامة أى مباريات فى الوقت الحالى بسبب جائحة كورونا التى ضربت العالم منذ بداية العام الحالى وأدت لتوقف النشاط الكروى منذ بداية الموسم الحالى .

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من ناحية أخرى يستهدف طارق العشرى، المدير الفنى للمصرى البورسعيدى، التنقيب فى قطاع الناشئين الخاص بناديه لتصعيد المواهب المميزة للفريق الأول لسد العجز الموجود فى قائمة ناديه، وقال العشرى فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو عبر إذاعة أون سبورت مع النجم حازم إمام، "قائمة فريقى تقتصر على 22 لاعباً ولدى مشكلة مع الفيفا تمنعنى من التعاقد مع صفقات جديدة، لذا كان لابد أن أكثف جهودى للبحث عن عناصر مميزة فى قطاع الناشئين بالمصرى، وبالفعل وجدت خامات مبشرة من حقها أن تحصل على الفرصة فى الفترة المقبلة".

وأضاف العشرى، "وصلت للأسبوع الثانى فى فترة الإعداد والأمور تسير على ما يرام، أحاول رفع اللياقة البدنية والفنية للاعبين للتغلب على فترة التوقف الكبيرة التى أفقدت اللاعبين جانب كبير من مستواهم بسبب جائحة كورونا".