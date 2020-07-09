شكرا لقرائتكم فيديو.. شيكابالا يكشف لحظة "رعب" أوباما من مسحة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل داعب محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الزمالك ، زميله يوسف أوباما لاعب الفريق الابيض عبر حسابه على انستجرام حيث نشر لحظة إجراء أوباما لمسحة كورونا وتخوفه الشديد من إجراؤها ،وكشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على كرة القدم فى نادى الزمالك، أن نتيجة المسحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا المستجد التى خضع لها كريم بامبو لاعب الفريق جاءت إيجابية، مشيراً إلى أنه بعد عدة أيام سيخضع اللاعب لمسحة طبية أخرى للتأكد من سلامته، وقال أمير مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج زملكاوى على قناة الزمالك، "الإجراءات احترازية فى معسكر الزمالك ببرج العرب على أفضل مستوى لكل اللاعبين".

فيما يتابع الجهاز الطبى لفريق الزمالك ، بقيادة الدكتور محمد أسامة، حالة مصطفى فتحى، صانع ألعاب الفريق، ويخضع اللاعب حالياً للعزل المنزلى بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا مع خضوعه لبروتوكول العلاج من أجل التعافى سريعاً من ذلك الفيروس.

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وحرص أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالزمالك، على التواصل مع اللاعب من أجل دعمه والتأكيد له أن الفريق ينتظر عودته فى القريب العاجل، كما حرص جميع لاعبى الفريق على التواصل مع فتحى من أجل الاطمئنان على حالته بعدما خضع للمسحة الأولى مع جميع زملائه بالفريق وتأكد إصابته بذلك الفيروس.

وكشف مصطفى فتحى عدم معاناته من أية أعراض ويخضع حالياً للعزل المنزلى مع الخضوع لبروتوكول العلاج الموضوع من أجل التعافى من الفيروس، حيث أكد اللاعب لجهاز الزمالك الطبى عدم معاناته أو شكواه من أية أعراض، إلا أن الجهاز الطبى شدد على فتحى بضرورة الالتزام التام بالبروتوكول الطبى، من أجل التعافى سريعًا من ذلك الفيروس مثلما حدث فى حالة محمد عواد حارس الفريق الذى تعافى فى غضون ما يقرب من 6 أيام.

كما يحرص الجهاز الطبى على متابعة حالة إدارى الفريق الذى تعرض للإصابة بالفيروس وبدأ فى التعافى.