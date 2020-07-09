الامارات | الاتحاد الآسيوي يحدد رسمياً مواعيد استئناف دوري الأبطال وكأس الاتحاد

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الآسيوي يحدد رسمياً مواعيد استئناف دوري الأبطال وكأس الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم استكمال مسابقتي الأندية (دوري الأبطال وكأس الاتحاد) اعتبارا من سبتمبر، بعد تعليقهما منذ مارس بسبب فيروس كورونا المستجد. وأكد الاتحاد في بيان عبر موقعه الالكتروني، ان استكمال المسابقتين سيتم بنظام التجمع، أي إقامة المباريات في مكان واحد، وهو نظام شبيه بما سيلجأ إليه الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) لاستكمال مسابقتيه للأندية أيضا. وأفاد الاتحاد الآسيوي أن استكمال دور المجموعات لمسابقة دوري الأبطال التي يشارك فيها 32 فريقا، سيبدأ بأندية غرب القارة في 14 سبتمبر.أما مباريات أندية شرق القارة، فتنطلق في 17 أكتوبر.

وأشار الاتحاد الى ان المباريات المتبقية من دور المجموعات في دوري الأبطال، حتى الدور نصف النهائي، ستقام "بنظام التجمع من 14 سبتمبر ولغاية الثالث من أكتوبر".

ويستكمل الدور الأول بين 14 سبتمبر و24 منه، على ان تقام الأدوار الاقصائية (من ثمن النهائي الى نصف النهائي) بنظام مباراة واحدة بدلا من الذهاب والإياب، وذلك في الفترة بين 26 سبتمبر وحتى الثالث من أكتوبر. وتقام المباراة النهائية (من جولة واحدة أيضا) في الخامس من أكتوبر، على ان يتم تحديد الأمكنة في فترة لاحقة.

أما مسابقة الأندية الثانية، كأس الاتحاد، فيستكمل دور مجموعاتها اعتبارا من 23 سبتمبر، على ان تقام المباراة النهائية في 12 ديسمبر، ووفق الصيغة نفسها للمسابقة الأم. وسيستكمل الاتحاد مباريات التصفيات المزدوجة المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، خلال أكتوبر ونوفمبر.

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