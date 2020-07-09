الامارات | إصابة أحد لاعبي الزمالك بفيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة أحد لاعبي الزمالك بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الزمالك المصري اليوم إصابة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم كريم بامبو بفيروس كورونا. وقال أمير مرتضي منصور، المشرف العام علي كرة القدم بالنادي، في تصريحات تليفزيونية لقناة نادي الزمالك إن الطبيب محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق يقوم بدور كبير مع جميع اللاعبين، ويتواصل بشكل مستمر مع بامبو ومع جميع اللاعبين.

وأوضح: "الجهاز الطبي يعمل بنظام على أعلى مستوى ولا يوجد أي اختلاط بين اللاعبين، حتى يتم الكشف عن نتائج جميع المسحات". وتابع: "محمد عواد حارس المرمي سيتواجد بشكل طبيعي مع الفريق في معسكر مدينة برج العرب، بعد سلبية المسحات الأخيرة التي خضع لها، وشفائه بشكل تام من فيروس كورونا المستجد".

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