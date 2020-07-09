شكرا لقرائتكم أحمد الشيخ ينتظم فى مران الأهلي بعد تعافيه من "كدمة" الظهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك احمد الشيخ، لاعب الاهلي في مران الفريق الذي أُقيم صباح اليوم على ملعب التتش تحت إشراف ديفيد سيزا المدرب العام، وكان الشيخ قد اكتفى بأداء جلسة في الجيم أمس بسبب كدمة في الظهر، فيما انتظم اليوم في مران الفريق، ويستعد الأهلي لاستكمال مباريات الدوري الممتاز والتحضير لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا والتي تقام في سبتمبر المقبل.



مران الأهلى

وخاض رباعي حراس مرمى الفريق محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير تدريبات قوية تحت إشراف يانكون ميشيل، مدرب الحراس ، وقاد ديفيد سيزا المدرب العام مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، لحين ظهور نتيجة الطبية التي أجراها رينيه فايلر المدير الفني للفريق ، ويستعد الأهلي لاستكمال مباريات الدوري الممتاز، ومواجهة الوداد المغربي التي تقام في سبتمبر المقبل.

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رباعي حراس الاهلي

من ناحية أخرى ، يُناقش مسئولو الأهلي ممثلين في لجنة التخطيط التي يترأسها محسن صالح والسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، مستقبل صالح جمعة، سواء باستمراره مع الفريق الأحمر في الموسم الجديد، أو سيتم اعارته لأحد الأندية التي طلبت ضمه سواء محلياً أو خارجياً، وعقد صالح جمعة جلسة مؤخراً من سيد عبد الحفيظ أكد خلالها الأخير للاعب أن فرصة بقائه في وجود فايلر صعبة، مؤكداً له أن لجنة التخطيط رفضت بيعه نهائياً أو إعارته لمدة موسمين أو اعارته ووضع بند يسمح للنادي الذي سيستعيره بأولوية شرائه، مؤكداً له أن لن يتم السماح له سوى بالخروج إعارة لمدة موسم واحد فقط دون أي شروط.

واختلف الوضع في الأيام الأخيرة بعد سماح فايلر لصالح جمعة بالتدريب مع الفريق قبل وصوله القاهرة، وذلك بتدخل من ديفيد سيزا المدرب العام الذي توسط لدى فايلر للسماح للاعب بخوض التدريبات الجماعية، بعدما لاحظه من التزام كبير وإصرار قوى على العودة من جديد لحسابات الجهاز الفني، وقال سيزا لصالح جمعة، "أنت لاعب موهوب، ونرغب فى الاستفادة بقدراتك الكبيرة، ولكن الالتزام شرط أساسى لعودتك للحسابات الفنية"