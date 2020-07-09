شكرا لقرائتكم تعرف على تطورات حالة بامبو وفتحى وإدارى الزمالك المصابين بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم في نادي الزمالك ، أن نتيجة المسحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا المستجد التي خضع لها كريم بامبو لاعب الفريق جاءت إيجابية ، مشيراً إلي أنه بعد عدة أيام سيخضع اللاعب لمسحة طبية أخرى لتأكد من سلامته ، وقال أمير مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج زملكاوي علي قناة الزمالك : "الإجراءات احترازية في معسكر الزمالك ببرج العرب على أفضل مستوى لكل اللاعبين ".

فيما يتابع الجهاز الطبى لفريق الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة، حالة مصطفى فتحى، صانع ألعاب الفريق، حيث يخضع اللاعب حاليا للعزل المنزلى بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا مع خضوعه لبروتوكول العلاج من أجل التعافى سريعا من ذلك الفيروس.

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وحرص أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالزمالك على التواصل مع اللاعب، من أجل دعمه والتأكيد له أن الفريق ينتظر عودته فى القريب العاجل كما حرص جميع لاعبى الفريق على التواصل مع فتحى من أجل الاطمئنان على حالته بعدما خضع للمسحة الأولى مع جميع زملائه بالفريق وتأكد إصابته بذلك الفيروس.

وكشف مصطفى فتحى عدم معاناته من أية أعراض ويخضع حاليا للعزل المنزلى مع الخضوع لبروتوكول العلاج الموضوع من أجل التعافى من الفيروس، حيث أكد اللاعب لجهاز الزمالك الطبى عدم معاناته أو شكواه من أية أعراض إلا أن الجهاز الطبى شدد على فتحى بضرورة الالتزام التام بالبروتوكول الطبى، من أجل التعافى سريعًا من ذلك الفيروس مثلما حدث فى حالة محمد عواد حارس الفريق الذى تعافى فى غضون ما يقرب من 6 أيام.

كما يحرص الجهاز الطبي علي متابعة حالة اداري الفريق الذي تعرض للإصابة بالفيروس وبدأ في التعافي .