شكرا لقرائتكم الأهلي يمنح لاعبيه راحة غداً ويستأنف التدريبات عصر السبت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني لفريق الأهلي منح اللاعبين راحة غدا الجمعة من التدريبات، على أن يستأنف الفريق مرانه في الخامسة عصر السبت المقبل ويواصل تحضيره للمرحلة المقبلة ، وخاض الأهلي تدريبات قوية على ملعب التتش، اشتملت على جانب بدني وفني استعدادا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز والتحضير لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.

وكان الأهلي قد اجرى المسحة الطبية الثالثة أمس الأربعاء، ضمن البرتوكول الذي حددته وزارة الشباب والرياضة، كما أجرى رينيه فايلر المدير الفني للفريق وتوماس بينكيل مخطط الأحمال مسحة طبية أمس بعد عودتهما من سويسرا مساء الأثنين الماضي وينتظر الثنائي نتيجة المسحة من أجل قيادة مران الفريق.

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وحضر رينيه فايلر مران الفريق الذى أقيم صباح اليوم، الأربعاء، قبل نهايته بدقائق، وحرص على متابعته من خارج ملعب التتش، حيث تواجد المدرب السويسرى خارج الملعب برفقة توماس بينكيل مخطط الأحمال لحين ظهور نتيجة المسحة الطبية التى أجراها الثنائى، وقاد ديفيد سيزا المدرب العام مران اليوم، وعقد محاضرة فى بداية المران لشرح البرنامج التدريبى والتأكيد على بعض التعليمات الفنية والخططية التى يقوم الفريق بتنفيذها، ويستعد الأهلى لاستكمال مباريات الدورى الممتاز والتحضير لمواجهة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والتى تقام فى سبتمبر المقبل.

من ناحية أخرى، يبحث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة مع حمادة صدقى المدير الفنى لفريق سموحة ترتيبات والموعد المقترح لإقامة مباراة ودية تجمع الفريقين خلال الفترة المقبلة قبل عودة بطولة الدورى يوم 6 أغسطس المقبل بعد تجميد النشاط الرياضى عدة أشهر بسبب تداعيات "فيروس كورونا"، وأتفق مسئولو الأهلى والنادى السكندرى على إقامة مباراة ودية تجمع الفريقين ويتم التفاوض حالياً حول موعد ومكان المباراة الودية وكذلك الإجراءات التى سيتم تنفيذها خلال المباراة بشكل يحافظ على سلامة اللاعبين والجهاز الفنى وكافة عناصر الفريقين، ويبحث عبد الحفيظ مع رينيه فايلر عدة أمور خاصة بوديات الفريق خلال الفترة المقبلة.