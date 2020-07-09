شكرا لقرائتكم جلسة خاصة تجمع فايلر مع شريف إكرامى على هامش مران الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي جلسة مطولة مع شريف اكرامي حارس الفريق، على هامش المران الجماعي الذي اقيم صباح اليوم على ملعب التتش. وحرص فايلر، على متابعة مران الفريق من خارج الملعب، لحين ظهور نتيجة المسحة الطبية التي اجراها أمس، على ان يعود بعدها مباشرةً لقيادة المران ، وخاض الاهلي مرانه صباح اليوم استعدادا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز والتحضير لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا واشتمل مران الفريق على جانب بدني، فيما ركز الجهاز الفني على تدريبات الكرة وتنفيذ الجوانب الفنية والخططية.

Advertisements

وشارك أحمد الشيخ، لاعب الفريق ، فى المران الذى تحت إشراف ديفيد سيزا المدرب العام، وكان الشيخ قد اكتفى بأداء جلسة فى الجيم أمس بسبب كدمة فى الظهر، فيما انتظم فى مران الفريق اليوم، ويستعد الأهلي لاستكمال مباريات الدوري الممتاز والتحضير لمواجهة الوداد المغربى فى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا والتى تقام فى سبتمبر المقبل.

وخاض رباعى حراس مرمى الفريق محمد الشناوى وشريف إكرامي وعلى لطفي ومصطفى شوبير تدريبات قوية تحت إشراف يانكون ميشيل، مدرب الحراس، وقاد ديفيد سيزا المدرب العام مران الفريق الذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، لحين ظهور نتيجة الطبية التى أجراها رينيه فايلر المدير الفني للفريق، ويستعد الأهلي لاستكمال مباريات الدورى الممتاز، ومواجهة الوداد المغربي التي تقام في سبتمبر المقبل.