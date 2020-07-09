شكرا لقرائتكم إعتداء بادجي على مواطن أفريقي.. حديث الصباح والمساء في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مازالت واقعة إعتداء السنغالي آليو بادجي مهاجم الأهلي على مواطن أفريقي خلال مباراة خماسية أُقيمت مؤخراً بأحد أحياء مدينة 6 أكتوبر حديث الصباح والمساء داخل القلعة الحمراء لاسيما وأن الأزمة تفاقمت بشكل واضح ووصلت لحد يُهدد إستقرار الفريق حيث إستحوذت واقعة التعدي على المواطن الأفريقي على إستحواذ الكثيرون في الاهلي وجعلت لجنة التخطيط للكرة بالنادي تستدعي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للتحقيق معه بشأن هذه الواقعة ومعرفة مصير اللاعب وتوقيع غرامة عليه في ظل تخطيه لائحة الفريق حيث شارك في مباراة خماسية بعد إستئناف التدريبات وهذا أمر ممنوع ، وطلبت لجنة التخطيط من سيد عبد الحفيظ تقريراً عن الواقعة تمهيداً لتقديمه لمحمود الخطيب رئيس النادي والمكلف من قبل مجلس الإدارة للإشراف على كرة القدم، متسائلين عن سبب السماح للاعب بالمشاركة في مباراة كرة خماسية في وقت متأخر، رغم عودة الفريق للتدريبات ولم يقف الأمر عند ذلك بل ويقوم بالاعتداء على مواطن افريقي بالضرب المبرح.

كما أن اللاعب السنغالي شارك في 6 مباريات خماسية وليس مباراة واحدة الأمر الذى يحتاج وقفه لاسيما وأن واقعة الضرب على المواطن الافريقي كادت تصل لأقسام الشرطة لولا أن مدير الحي السكني برفقة رجال أمن الأهلي نجحا في إنهاء الأزمة وتم نقل المواطن الافريقي لأحد المستشفيات لتلقى الإسعافات الأولية كما تم اقناع المواطن بعدم تقديم محضر ضد بادجي للحفاظ على مستقبل اللاعب وعدم تأثير الأمر على مستقبله الكروي ، وأثارت واقعة بادجي علامات إستفهام حول تهوّر المهاجم السنغالي الذى كان له واقعة سابقة مع زميله بالفريق رمضان صبحي، حيث قام بادجي أيضاً بالاعتداء عليه في احد تدريبات الفريق الأحمر قبل تجميد التدريبات فترة طويلة بسبب جائحة كورونا.