شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: كريم بامبو لم يجر مسحة كورونا ضمن القائمة المسجلة لدينا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اتحاد الكرة، سبب حالة اللغط التى حدثت مؤخرا بشأن إصابة كريم بامبو لاعب الزمالك بفيروس كورونا، وأوضح مسئولو الجبلاية أن بامبو لم يجر المسحة ضمن القائمة المسجلة من جانب الزمالك مع اتحاد الكرة والشركة التى تم التعاقد معها، وبالتالى لم تظهر نتيجة اللاعب ضمن باقى اللاعبين ولم يكن لدى اتحاد الكرة معلومة مؤكدة عن اصابته بفيروس كورونا.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن اللاعب تخلف عن اجراء المسحة الأولى مع زملائه بالفريق، وأجراها بمعرفته فى اليوم التالى بمعرفة شركة أو جهة أخرى، بعيدا عن الشركة التى تعاقد معا اتحاد الكرة، وأن اللجنة الخماسية تتيح هذا الأمر طالما تم الكشف عن طريق شركة معتمدة على أن يتم اخطار اتحاد الكرة بنتيجة التحليل.

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فيما كشف مصدر داخل الجهاز الفنى لفريق الزمالك أن سبب استبعاد حازم إمام، كابتن الفريق، من السفر مع زملائه إلى برج العرب للدخول فى معسكر مغلق هو عدم خضوع اللاعب لمسحة كورونا الأخيرة التى خضع لها الفريق أمس، على أن يجرى المسحة فى الأيام المقبلة وينضم بعدها إلى معسكر الفريق فى الإسكندرية.

وأعلن كارتيرون استبعاد حازم إمام بعد انتهاء المران الأول الذى أقيم صباح اليوم، حيث خاض الفريق مرانه اليوم على مجموعتين الأولى بدأت فى السابعة والنصف صباحا والأخرى فى الثامنة والنصف صباحا، ويأتى قرار كارتيرون قبل سفر الفريق لبرج العرب بالإسكندرية لخوض المعسكر المقرر بعد استئنافه الفريق تدريباته عقب العودة بعد غياب طويل بسبب انتشار فيروس كورونا.