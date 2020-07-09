شكرا لقرائتكم مسحة كورونا وراء استبعاد حازم إمام من السفر مع الزمالك إلى الإسكندرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر داخل الجهاز الفني لفريق الزمالك، أن سبب استبعاد حازم أمام كابتن الفريق من السفر مع زملاءه إلي برج العرب للدخول في معسكر مغلق، هو عدم خضوع اللاعب لمسحة كورونا الأخيرة التي خضع لها الفريق أمس، علي أن يجري المسحة في الأيام المقبلة وينضم بعدها إلي معسكر الفريق في الإسكندرية ، وأعلن كارتيرون استبعاد حازم عقب انتهاء المران الأول الذي أقيم صباح اليوم، حيث خاض الفريق مرانه اليوم علي مجموعتين الأولى بدأت في السابعة والنصف صباحا بينما الأخرى في الثامنة والنصف صباحا، ويأتي قرار كارتيرون قبل سفر الفريق لبرج العرب بالإسكندرية لخوض المعسكر المقرر بعد استئنافه الفريق تدريباته عقب العودة بعد غياب طويل بسبب انتشار فيروس كورونا.

من ناحية اخري كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم في نادي الزمالك ، أن نتيجة المسحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا المستجد التي خضع لها كريم بامبو لاعب الفريق جاءت إيجابية ، مشيراً إلي أنه بعد عدة أيام سيخضع اللاعب لمسحة طبية أخرى لتأكد من سلامته ، وقال أمير مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج زملكاوي علي قناة الزمالك : "الإجراءات احترازية في معسكر الزمالك ببرج العرب على أفضل مستوى لكل اللاعبين ".

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فيما يتابع الجهاز الطبى للزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة، حالة مصطفى فتحى، صانع ألعاب الفريق، حيث يخضع اللاعب حاليا للعزل المنزلى بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا مع خضوعه لبروتوكول العلاج من أجل التعافى سريعا من ذلك الفيروس.

وحرص أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالزمالك على التواصل مع اللاعب، من أجل دعمه والتأكيد له أن الفريق ينتظر عودته فى القريب العاجل كما حرص جميع لاعبى الفريق على التواصل مع فتحى من أجل الاطمئنان على حالته بعدما خضع للمسحة الأولى مع جميع زملائه بالفريق وتأكد إصابته بذلك الفيروس.

وكشف مصطفى فتحى عدم معاناته من أية أعراض ويخضع حاليا للعزل المنزلى مع الخضوع لبروتوكول العلاج الموضوع من أجل التعافى من الفيروس، حيث أكد اللاعب لجهاز الزمالك الطبى عدم معاناته أو شكواه من أية أعراض إلا أن الجهاز الطبى شدد على فتحى بضرورة الالتزام التام بالبروتوكول الطبى، من أجل التعافى سريعًا من ذلك الفيروس مثلما حدث فى حالة محمد عواد حارس الفريق الذى تعافى فى غضون ما يقرب من 6 أيام.