شكرا لقرائتكم استبعاد حازم إمام من معسكر الزمالك فى برج العرب عقب انتهاء المران الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استبعد الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق ، حازم إمام الظهير الأيمن وكابتن الزمالك من معسكر الفريق المقرر انطلاقه بعد قليل في برج العرب بالاسكندرية، حيث أعلن كارتيرون استبعاد حازم عقب انتهاء المران الأول الذي أقيم صباح اليوم، حيث خاض الفريق مرانه اليوم علي مجموعتين الأولى بدأت في السابعة والنصف صباحا بينما الأخرى في الثامنة والنصف صباحا، ويأتي قرار كارتيرون قبل سفر الفريق لبرج العرب بالإسكندرية لخوض المعسكر المقرر بعد استئنافه الفريق تدريباته عقب العودة بعد غياب طويل بسبب انتشار فيروس كورونا.

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مران اليوم هو الأول لفريق الزمالك عقب فترة التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا ، بعد غياب دام لمدة 3 أشهر و26 يومًا، بواقع 118 يومًا، منذ أخر مران خاضه الفريق الأبيض يوم 14 مارس الماضى، بعدما تم إلغاء مران الفريق بسبب سوء الأحوال الجوية وتأجيل منافسات الدورى الممتاز، ومن ثم تعليق منافساته بشكل كامل بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، قبل أن يُقرر اتحاد الكرة استئناف منافسات الدورى الممتاز مرة أخرى بداية من يوم 6 أغسطس المقبل.

وقرر مسئولو الزمالك تخصيص غرفة لكل لاعب فى معسكر الفريق ببرج العرب، المقرر انطلاقه اليوم الخميس، لتطبيق الإجراءات الخاصة بالتباعد الاجتماعى بأكبر قدر ممكن خلال معسكر الفريق وذلك لتجنب انتشار فيروس كورونا، ضمن الضوابط الاحترازية الخاصة بالبرتوكول الطبى الموضوع داخل القلعة البيضاء من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين والجهاز الفنى للأبيض، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، الذى أرجئ إعلان قائمة المعسكر إلى اليوم الخميس، انتظارا للحصول ، على نتائج المسحة الثانية التى خضع لها اللاعبين ، ليتمكن من معرفة حالة جميع أفراد الفريق قبل التوجه لمدينة برج العرب لدخول المعسكر الذى يأتى ضمن الاستعدادات لعودة المنافسات الكروية.