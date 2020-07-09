شكرا لقرائتكم كمال درويش عن قضية بطل القرن: مشاركتى فى احتفال الأهلى لا تعنى موافقتى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور كمال درويش رئيس نادى الزمالك السابق، أن إثارة أزمة نادى القرن بين الأهلى والزمالك فى هذا الوقت ليس فى صالح الوطن.

وقال كمال درويش فى تصريحات تليفزيونية: "إبان تتويج الأهلى بالجائزة كان هناك جهتين الجهة الأولى هى اتحاد الإحصاء ومنح الزمالك اللقب، والجهة الثانية هى الكاف ومنحت اللقب للأهلى، والأهلى والزمالك ليسوا ناديين صغار حتى يستمر الخلاف حتى يومنا هذا بعد مرور 20 سنة على الأزمة، يا ريت الناس تتكلم فى حاجة تفيد الوطن".

وتابع رئيس الزمالك السابق: "مشاركتى فى مباراة الأهلى وريال مدريد للاحتفال بجائزة نادى القرن لا يعنى موافقتى على منح اللقب للمارد الأحمر، ولكن لابد من مشاركة نادى كبير مثل الأهلى هذا الحدث، وبقول للزملكاوية طالما تريدوا التفاخر بهذه الجائزة اكتبوا أن الزمالك بطل القرن وفقاً لاتحاد الإحصاء فلن يعترض أحد هذا شىء معنوى، لكن الشكوى الرسمية وجدت حينها أنها لن تجدى خاصة أن الإعلام والانحياز الموجود وقتها لم يكن يسمح بصدور قرار مخالف".

وأوضح كمال درويش، أن الاتحاد الأفريقي غير عملية احتساب نقاط نادي القرن بالرغم من خروج الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء وأعلن فوز القلعة البيضاء بلقب نادي القرن.

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وأضاف كمال درويش: أن لقب القرن معنوي وكاف لم يعتمد على قرار الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء بالرغم من أنهم الجهة وقتها الأكبر في عملية الإحصاء.

أوضح كمال درويش، أن مصطفى مراد فهمي أعلن في انتخابات الأهلي أنه غير لوائح الكاف لصالح القلعة الحمراء وهو اعتراف ضمني بأن هناك تلاعب لصالح نادي القرن.

وتابع كمال درويش، أن الزمالك لم يتلقى أي فاكساً من الكاف بشأن القواعد التي تم على أثرها احتساب نادي القرن وأن عملية الاختيار واضح فيها التدخل في توجيه اللقب للنادي الأهلي.