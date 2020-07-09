شكرا لقرائتكم شوبير يعلن اسم اللاعب الأهلاوى الذى وقع للزمالك قبل مفاجأة الليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الاعلامى أحمد شوبير حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق أن المفاجأة التى يعدها الزمالك لجماهيره وتتعلق بالحصول على توقيع لاعب أهلاوى حدثت بالفعل ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت : "لاعب دولى انضم من الاهلى للزمالك ووقع بالفعل اقسم بالله وهو المفاجأة التى يتحدث عنها مسئولى الزمالك وهو عمر بكار لاعب كرة اليد وهو مكسب كبير للقلعة البيضاء".

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن تجهيزه للكشف عن مفاجأة مدوية على حسب وصفه لجماهير القلعة البيضاء ، ونشر مرتضى منصور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يكشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن مفاجأة مدوية للجماهير البيضاء"

واختتم: "وذلك عبر قناة الزمالك في الساعة الحادية عشر مساء اليوم الخميس".

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وكان رئيس مجلس إدارة الزمالك، قد قرر إعادة فريق الكرة بالنادي للتدريبات الجماعية بعد الخضوع للفحص الطبي، تمهيدًا لاستئناف المباريات.

وفى وقت سابق ، أعلن نادي الزمالك التعاقد مع اللاعب عمر الوكيل "بكار" جناح منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، بعقد يمتد لمدة موسمين ، ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر موقع تويتر للتواصل الإجتماعي تغريدة، رحب خلالها بالوافد حديثًا على صفوف الزمالك.وتواجد بكار مع المنتخب المصري في بطولة العالم لكرة اليد الماضية والتي احتل خلالها الفريق المركز الثامن، كما توج بطلًا لأمم أفريقيا مع الفراعنة في النسخة الأخيرة.

وسبق لبكار أن وقع للزمالك على سبيل الإعارة في شهر فبراير الماضي لخوض مباراة السوبر.

الجدير بالذكر أن بكار سبق له اللعب في صفوف النادي الأهلي قبل أن يرحل إلى الشارقة الإماراتي معارا في بطولة آسيا للأندية في نوفمبر 2019، ومنه إلى الزمالك.