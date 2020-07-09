شكرا لقرائتكم الأهلى ينهى الاتفاق مع الأوكرانية كاترينا للعودة لصفوف سيدات الطائرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حمدى الصافى المدير الفنى لفريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على الإتفاق مع المحترفة الأوكرانية كاترينا شيلنكوفا للعودة إلى صفوف الفريق مجددا خلفا للبرازيلية باولا كاميلا التى رحلت عن الفريق فى فترة توقف النشاط بسبب فيروي كورونا .

وقال حمدى الصافى فى تصريح لـ الخليج 365 أنه تم الإتفاق على كافة أمور عودة اللاعبة لصفوف الفريق ويتبقى الحصول على موافقة مجلس الإدارة فقط .

و شهدت الأيام الماضية دراسة الجهاز الفنى السير الذاتية لعدد من اللاعبات بعد رحيل كاميلا عن الفريق فى ظل إيقاف النشاط، لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم المقبل، قبل أن يستقر على عودة كاترينا .

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وشهدت فترة حظر كورونت توقيع ثنائى الفريق فريدة العسقلانى وآية الشامى على تجديد تعاقدهما لمدة موسمين على بياض، حيث أكد الصافى على أن كلا الثنائى تركت الناحية التقديرية لمجلس إدارة الفريق، خاصة أنهما نجمتان مؤثرتان بشكل كبير فى الفريق ولا يمكن الاستغناء عنهما .

وأشار الصافى إلى أن باقى نجمات الفريق الأحمر لا يزلن يرتبطن بعقود سارية مع الفريق فى الموسم الجديد.

وحذر حمدى الصافى، المدير الفنى لفريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى، اللاعبات من زيادة الوزن خلال فترة تعليق النشاط وشهر رمضان ، قبل العودة إلى التدريبات .