شكرا لقرائتكم المصري : نواجه أزمة مالية طاحنة ونبحث عن حلول للخروج من المأزق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عدنان حلبية عضو مجلس إدارة المصرى البورسعيدى أن مجلس إدارة ناديه يبحث عن حلول جدية للخروج من الأزمة المالية التى يعانى منها فى الوقت الحالى لتسديد المستحقات المالية للاعبين ودفع رواتب الموظفين قبل عودة النشاط الرياضى المقرر له السادس من أغسطس المقبل ، بالإضافة لإقامة معسكر مغلق للفريق الكروى الأول بالإسكندرية لتجهيز اللاعبين بالشكل الكافى طبقا للخطة الموضوعة من طارق العشرى المدير الفنى للفريق الذى أكد على ضرورة إقامة معسكر مغلق لتأهيل اللاعبين العائدين من فترة راحة طويلة امتدت لمدة 3 أشهر بسبب جائحة كورونا التى ضربت العالم قبل أشهر .

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وأضاف حلبية أن مجلس إدارة المصرى كان من أول مجالس الإدارات التى أكدت للجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة بضرورة إلغاء الموسم نظرا للأزمة المالية التى تحيط بكافة الأندية خاصة الشعبية بسبب نقص الموارد وعدم وجود أى مخرج لتلك الازمة.

وكشف حلبية أن مجلس إدارة ناديه يبذل مجهود كبير خلال الشهور الماضية عقب تجميد النشاط الكروى فى منتصف مارس الماضى لتوفير السيولة اللازمة لتسديد جزء من الأقساط للاعبى الفريق الكروى ، بالإضافة لصرف المرتبات ، إلا أن المجلس لم يتحمل الضغوط أكثر من 4 أشهر لذا فقد قام بعمل مبادرة المصرى للوقوف خلف النادى فى تلك الأزمة بدعمه ماديه حتى عودة النشاط .