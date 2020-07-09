شكرا لقرائتكم شوبير: انتقال حسام عاشور للزمالك مش مفاجأة.. وهناك محاولات للصلح مع الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى الاعلامى أحمد شوبير أن انتقال حسام عاشور كابتن النادى الأهلى للزمالك لن يعد مفاجأة فى ظل انتهاء علاقة اللاعب بالقلعة الحمراء ، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت : "حسام عاشور لاعب حر فى الوقت الحالى ، الأهلى وجه له خطاب شكر وانتهت علاقته بالقلعة الحمراء بشكل رسمى ، وانتقاله للزمالك لن يكون مفاجأة ، كل شىء وارد"

ويضيف شوبير : " فى ناس بتحاول تتدخل للصلح بين الأهلى وعاشور فى الساعات الأخيرة عملا بأن تاريخ عاشور يشفع له ويغفر له أخطاء الفترة السابقة ، عاشور موجوع من الاهلى أن الفرقة بتدرب وهو مش قادر يروح التمرين فى الوقت اللى رجع فيه صالح جمعة التدريبات ورحب به المسئولين".

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حسام عاشور الذى تراجع عن فكرة الاعتزال وقرر استكمال مشواره مع الساحرة المستديرة، يواجه حالة من الغضب الأهلاوى على صعيد الجماهير أو السوشيال ميديا أو الإدارة الحمراء بسبب تصرفاته الأخيرة التى لم يكن موفقاً فيها بنسبة كبيرة، ورغم أنه صاحب إنجازات كبيرة لا يختلف عليها أحد كما يشهد له الجميع بدمث الأخلاق إلا أن الفترة الماضية وهجومه المُتكرر على النادى ساهم فى تقليص شعبيته وسحب من رصيده لدى جماهير الفريق.

ومازال حسام عاشور قائد الأهلى يفاضل بين عروض محلية وبين الانضمام لأحد أندية الدورى السعودى خلال الأيام المقبلة، ورفض عاشور فكرة الانتقال للزمالك بعد تلقيه عرضاً من أحد وكلاء اللاعبين للعب للفريق الأبيض إلا أنه رفض الأمر للحفاظ على علاقته بجماهير الأهلى.