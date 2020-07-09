شكرا لقرائتكم فايلر يتابع مران الاهلي برفقة بينكيل بسبب "المسحة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حضر رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي مران الفريق الذى أقيم صباح اليوم ،الأربعاء، قبل نهايته بدقائق وحرص على متابعته من خارج ملعب التتش حيث تواجد المدرب السويسري خارج الملعب برفقة توماس بينكيل مخطط الأحمال لحين ظهور نتيجة المسحة الطبية التي أجراها الثنائي أمس، بعد عودتهما من سويسرا مساء الأثنين الماضي حيث قضي الثنائي هناك أجازة للإطمئنان على أسرتهما ، وأجرى الاهلي المسحة الطبية الثالثة امس، وفقا لبرتوكول وزارة الشباب والرياضة والضوابط والإجراءات الاحترازية.

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وقاد ديفيد سيزا المدرب العام مران اليوم وعقد محاضرة في بداية المران لشرح البرنامج التدريبي والتأكيد على بعض التعليمات الفنية والخططية التي يقوم الفريق بتنفيذها ، ويستعد الأهلي لاستكمال مباريات الدوري الممتاز والتحضير لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا والتي تقام في سبتمبر المقبل.

من ناحية أخرى ، يبحث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة مع حمادة صدقي المدير الفني لفريق سموحة ترتيبات والموعد المقترح لإقامة مباراة ودية تجمع الفريقين خلال الفترة المقبلة قبل عودة بطولة الدوري يوم 6 أغسطس المقبل بعد تجميد النشاط الرياضي عدة أشهر بسبب تداعيات "فيروس كورونا" ، وأتفق مسئولو الأهلي والنادي السكندري على إقامة مباراة ودية تجمع الفريقين ويتم التفاوض حالياً حول موعد ومكان المباراة الودية وكذلك الإجراءات التى سيتم تنفيذها خلال المباراة بشكل يحافظ على سلامة اللاعبين والجهاز الفني وكافة عناصر الفريقين ، ويبحث عبد الحفيظ مع رينيه فايلر عدة أمور خاصة بوديات الفريق خلال الفترة المقبلة.