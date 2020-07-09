اخبار الرياضه

شوبير يكشف حقيقة توقيع صالح جمعة ورمضان صبحى للزمالك

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم شوبير يكشف حقيقة توقيع صالح جمعة ورمضان صبحى للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الاعلامى أحمد شوبير حارس مرمى النادى الاهلى ومنتخب مصر الاسبق حقيقة توقيع ثنائى المارد الأحمر رمضان صبحى وصالح جمعة للزمالك ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى على أون سبورت: "صالح جمعة ورمضان صبحى لن يوقعوا مع الزمالك ، صالح عقده ممتد مع الاهلى ورمضان معار من هيدرسيفيلد الانجليزى لنهاية الموسم ومسئولو القلعة الحمراء بيحاولوا لشراء اللاعب ، والمفاوضات بين الاهلى والنادى الانجليزى مستمرة حتى الأمس".

 

Advertisements

ويضيف شوبير:"الارقام بين الاهلى وهيدرسيفيلد كانت بعيدة فى وقت سابق حيث طلب النادى الانجليزى 7 مليون دولار فيما عرض الاهلى 2 مليون دولار  ونصف ولكن بعد مفاوضات الأمس الارقام قربت جدا " ، وكثّف مسئولو النادى الأهلى خلال الأيام الماضية مفاوضاتهم مع نظرائهم فى هيدرسفيلد الإنجليزى لشراء رمضان صبحي المُعار من الأخير للأول بشكل نهائي، ودخلت المفاوضات بين الطرفين مؤخراً مرحلة جادة وقوية لرغبة الأهلي في حسم مصير اللاعب الذي تنتهي إعارته بنهاية الموسم الجارى.

 

ويرغب مسئولو القلعة الحمراء فى حسم الصفقة لتنفيذ مطلب الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر بالابقاء على اللاعب،ويرغب الأهلي في الانتهاء من عملية ضم رمضان صبحي نهائياً وتفاوض خلال الأيام الماضية بشأن مطالب النادي الأنجليزي المالية لاسيما وأن الأخير سبق وأعلن أنه ينتظر وصول عروض رسمية من أندية أوربية في تركيا والبرتغال وإيطاليا أبدت رغبتها في ضم اللاعب من أجل فتح "المزاد" على الصفقة ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات هامة وحاسمة في مصير صفقة رمضان صبحي الذي سبق وأعلن أنه سيبقي في الأهلي لو لم يتلقي عرضاً من دوري قوي في أوروبا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شوبير يكشف حقيقة توقيع صالح جمعة ورمضان صبحى للزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا