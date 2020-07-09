شكرا لقرائتكم شوبير يكشف حقيقة توقيع صالح جمعة ورمضان صبحى للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف الاعلامى أحمد شوبير حارس مرمى النادى الاهلى ومنتخب مصر الاسبق حقيقة توقيع ثنائى المارد الأحمر رمضان صبحى وصالح جمعة للزمالك ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى على أون سبورت: "صالح جمعة ورمضان صبحى لن يوقعوا مع الزمالك ، صالح عقده ممتد مع الاهلى ورمضان معار من هيدرسيفيلد الانجليزى لنهاية الموسم ومسئولو القلعة الحمراء بيحاولوا لشراء اللاعب ، والمفاوضات بين الاهلى والنادى الانجليزى مستمرة حتى الأمس".
ويضيف شوبير:"الارقام بين الاهلى وهيدرسيفيلد كانت بعيدة فى وقت سابق حيث طلب النادى الانجليزى 7 مليون دولار فيما عرض الاهلى 2 مليون دولار ونصف ولكن بعد مفاوضات الأمس الارقام قربت جدا " ، وكثّف مسئولو النادى الأهلى خلال الأيام الماضية مفاوضاتهم مع نظرائهم فى هيدرسفيلد الإنجليزى لشراء رمضان صبحي المُعار من الأخير للأول بشكل نهائي، ودخلت المفاوضات بين الطرفين مؤخراً مرحلة جادة وقوية لرغبة الأهلي في حسم مصير اللاعب الذي تنتهي إعارته بنهاية الموسم الجارى.
ويرغب مسئولو القلعة الحمراء فى حسم الصفقة لتنفيذ مطلب الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر بالابقاء على اللاعب،ويرغب الأهلي في الانتهاء من عملية ضم رمضان صبحي نهائياً وتفاوض خلال الأيام الماضية بشأن مطالب النادي الأنجليزي المالية لاسيما وأن الأخير سبق وأعلن أنه ينتظر وصول عروض رسمية من أندية أوربية في تركيا والبرتغال وإيطاليا أبدت رغبتها في ضم اللاعب من أجل فتح "المزاد" على الصفقة ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات هامة وحاسمة في مصير صفقة رمضان صبحي الذي سبق وأعلن أنه سيبقي في الأهلي لو لم يتلقي عرضاً من دوري قوي في أوروبا.
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