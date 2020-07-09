شكرا لقرائتكم شوبير يكشف حقيقة توقيع صالح جمعة ورمضان صبحى للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الاعلامى أحمد شوبير حارس مرمى النادى الاهلى ومنتخب مصر الاسبق حقيقة توقيع ثنائى المارد الأحمر رمضان صبحى وصالح جمعة للزمالك ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى على أون سبورت: "صالح جمعة ورمضان صبحى لن يوقعوا مع الزمالك ، صالح عقده ممتد مع الاهلى ورمضان معار من هيدرسيفيلد الانجليزى لنهاية الموسم ومسئولو القلعة الحمراء بيحاولوا لشراء اللاعب ، والمفاوضات بين الاهلى والنادى الانجليزى مستمرة حتى الأمس".

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ويضيف شوبير:"الارقام بين الاهلى وهيدرسيفيلد كانت بعيدة فى وقت سابق حيث طلب النادى الانجليزى 7 مليون دولار فيما عرض الاهلى 2 مليون دولار ونصف ولكن بعد مفاوضات الأمس الارقام قربت جدا " ، وكثّف مسئولو النادى الأهلى خلال الأيام الماضية مفاوضاتهم مع نظرائهم فى هيدرسفيلد الإنجليزى لشراء رمضان صبحي المُعار من الأخير للأول بشكل نهائي، ودخلت المفاوضات بين الطرفين مؤخراً مرحلة جادة وقوية لرغبة الأهلي في حسم مصير اللاعب الذي تنتهي إعارته بنهاية الموسم الجارى.

ويرغب مسئولو القلعة الحمراء فى حسم الصفقة لتنفيذ مطلب الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر بالابقاء على اللاعب،ويرغب الأهلي في الانتهاء من عملية ضم رمضان صبحي نهائياً وتفاوض خلال الأيام الماضية بشأن مطالب النادي الأنجليزي المالية لاسيما وأن الأخير سبق وأعلن أنه ينتظر وصول عروض رسمية من أندية أوربية في تركيا والبرتغال وإيطاليا أبدت رغبتها في ضم اللاعب من أجل فتح "المزاد" على الصفقة ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات هامة وحاسمة في مصير صفقة رمضان صبحي الذي سبق وأعلن أنه سيبقي في الأهلي لو لم يتلقي عرضاً من دوري قوي في أوروبا.