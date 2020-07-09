شكرا لقرائتكم الخطيب يعقد جلسة خاصة مع فرج عامر لحسم ملف الصفقات بين الأهلي وسموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترقب مسئولو الأهلي الجلسة التى ستجمع محمود الخطيب رئيس النادي مع فرج عامر رئيس نادي سموحة من أجل حسم عدة أمور خاصة بالصفقات بين الناديين في ظل رغبة سموحة تمديد إعارة ثلاثة لاعبين من الأهلي وهم ، ناصر ماهر وصلاح محسن ووكريم يحيي ، ويرغب رئيس النادي السكندري في عقد جلسة مع الخطيب خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل الإتفاق حول هذه الأمور وحسم مصير المُعارين في ظل العروض التى تأتي للاعبين لاسيما وأن سموحة يتطلع لحسم صفقاته سريعاً ، ويمتلك الفريق السكندري خمسة لاعبين مُعارين من الأهلي ، وهم صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم .

وكان النادى الأهلى قد أعلن رسميا عصر ،الثلاثاء الماضى، ضم طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون، حيث عقد محمود الخطيب، اجتماعًا مع المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب ، فى أجواء ودية تعكس العلاقة الوطيدة والتقدير المتبادل بين الناديين، ودار النقاش حول انتقال طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب إلى صفوف الأهلى.