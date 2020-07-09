شكرا لقرائتكم نتيجة مسحة كورونا تؤجل قيادة فايلر تدريبات الأهلي.. وسيزا يجتمع باللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لم يتمكّن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من قيادة مران الفريق المقام حالياً على ملعب التتش حيث ينتظر فايلر ظهور نتيجة المسحة الطبية التي أجراها امس للكشف عن كورونا من أجل قيادة التدريبات بعدما عاد من بلاده مساء الأثنين الماضي حيث قضي هناك أجازة للإطمئنان على أسرته ، فيما عقد ديفيد سيزا المدرب العام للفريق محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي اقيم صباح اليوم على ملعب التتش استعدادا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز والتحضير لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا ، وحرص سيزا، على شرح البرنامج التدريبي الذي يقوم الفريق بتنفيذه، وبعض الامور الفنية والخططية التي يرغب الجهاز الفني في تنفيذها.

من ناحية أخرى ، يبحث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة مع حمادة صدقي المدير الفني لفريق سموحة ترتيبات والموعد المقترح لإقامة مباراة ودية تجمع الفريقين خلال الفترة المقبلة قبل عودة بطولة الدوري يوم 6 أغسطس المقبل بعد تجميد النشاط الرياضي عدة أشهر بسبب تداعيات "فيروس كورونا" ، وأتفق مسئولو الأهلي والنادي السكندري على إقامة مباراة ودية تجمع الفريقين ويتم التفاوض حالياً حول موعد ومكان المباراة الودية وكذلك الإجراءات التى سيتم تنفيذها خلال المباراة بشكل يحافظ على سلامة اللاعبين والجهاز الفني وكافة عناصر الفريقين ، ويبحث عبد الحفيظ مع رينيه فايلر عدة أمور خاصة بوديات الفريق خلال الفترة المقبلة.