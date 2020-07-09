شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يجري اتفاق مع الشركة الراعية لملابس المنتخب لتخصيص 3000 كرة موحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفقت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، مع الشركة الراعية لملابس المنتخب الوطني علي تخصيص 3000 كرة موحدة تحمل هوية الدوري المصري في الموسم الجديد يتم توزيعها علي اندية الدوري الممتاز وكذلك اندية القسم الثاني ، وكشف محمد فضل عضو اتحاد الكرة ان الجبلاية ستحصل علي نسبة من عاءد بيع الشركة الراعية للكرة الموحدة التي تحمل شعار الدوري المصري كآحد طرق تنمية موارد اتحاد الكرة.

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من ناحية أخرى، تعقد لجنة المسابقات باتحاد الكرة مؤتمرا صحفيا الأسبوع المقبل، لإعلان التعديلات على نظام مسابقة الدورى التى سيتم استئنافها فى أغسطس المقبل فى ظل الضوابط الجديدة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد، وتنفيذا لتعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وخاصة فيما يتعلق بزيادة قوائم الفرق فى مباريات الدورى لتصبح 20 لاعبا بدلا من 18 لاعبا كما كان الحال من قبل، كما سيتواجد 9 لاعبين على مقاعد البدلاء خلال مباريات الدورى، بعد أن كانت اللائحة تقضي بتواجد 7 لاعبين فقط .

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن القرار جاء بعد موافقة اللجنة الخماسية على زيادة عدد التبديلات فى المباراة الواحدة لخمسة تغييرات بدلا من ثلاثة بسبب ضغط المباريات، وحفاظا على سلامة اللاعبين بعد عودة النشاط بعد فترة توقف 4 شهور وعدم اكتمال جاهزية اللاعبين للمباريات الرسمية فى ظل قصر فترة الاعداد.