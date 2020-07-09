رياضة | لويس جارسيا: مشكلة برشلونة في عقلية اللاعب وليس المدرب

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر لويس جارسيا: مشكلة برشلونة في عقلية اللاعب وليس المدرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعيش نادي برشلونة الإسباني فترة من عدم الاستقرار وتذبذب النتائج في الدوري الإسباني الممتاز "الليجا"، إذ يتواجد في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 76 نقطة.

وأكد لويس جارسيا لاعب ليفربول واتليتكو مدريد السابق، أن برشلونة مشكلته تكمن في عقلية اللاعب وفلسفته.

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وقال في تصريحات تليفزيونية، "بالتأكيد ليس بشخصيات المدربين ولكن فلسفة اللاعب هي الفيصل".

وتابع، "تدريب برشلونة ليس بالسهولة، ربما لا يعلم سيتين هذه الفلسفة، على عكس جوارديولا الذي تأقلم مع هذه الفلسفة".

وكان حقق برشلونة الفوز أمام إسبانيول مساء أمس الأربعاء ضمن منافسات الليجا، بهدف دون رد.