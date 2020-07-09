رياضة | ريال مدريد يجهز لصفقة تبادلية مع اليونايتد لضم بوجبا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يجهز لصفقة تبادلية مع اليونايتد لضم بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية، أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، يرغب في التعاقد مع مواطنه بول بوجبا، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة.

ويمتد عقد بوجبا مع مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم المقبل، مع إمكانية تمديده لموسم إضافي.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن الصفقة قد تتم هذا الصيف، عن طريق إدراج خاميس رودريجيز في الصفقة، والذي يحظى اهتمام كبير من قبل مانشستر يونايتد.

وتابعت الصحيفة، أن خاميس رودريجيز كان على رأس مطالب زيدان خلال عودته في الولاية الثانية، لكن بيريز لايستطيع التعاقد مع بوجبا بسبب راتبه الكبير والذي يصل إلى 17 مليون يورو.