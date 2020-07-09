شكرا لقرائتكم الزمالك يجري فحوصات طبية كاملة ومسحة كورونا لفرجاني ساسي اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقرت إدارة الكرة بنادي الزمالك علي اجراء اليوم اختبارات طبية كاملة والمسحة الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، للتونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق والذي وصل القاهرة امس تمهيدا لانضمامه لتدريبات فريق الزمالك عقب عودة النشاط الكروي في مصر والمتوقف منذ شهر مارس الماضي بسبب الفيروس، حيث من المنتظر ان يخضع ساسي للاختبارات الطبية تمهيدا لمشاركته في التدريبات الجماعية للفريق فور ظهور نتيجة المسحة، وبهذا لن يشارك ساسي في تدريبات الفريق اليوم ، فيما سيحدد امير مرتضي المشرف علي الكرة في الزمالك موعدا خلال الفترة المقبلة لعقد جلسة مع ساسي من اجل تمديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

من ناحية اخري حرص المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك على القيام بجولة داخل مقر النادي لمتابعة كافة الأمور الإدارية بالنادي، وتابع رئيس النادي عملية تجديد الاشتراكات والتأكيد على الإجراءات الاحترازية بالنادي لمواجهة فيروس كورونا و التباعد بين الأعضاء للحفاظ على صحتهم.

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وكان رئيس الزمالك قد عقد اجتماعًا مع الشركة المصرية التى ستتولى إنشاء فرع النادى فى مدينة 6 أكتوبر وستاد النادى، حيث شهدت الجلسة حضور مرتضى منصور وأحمد جلال إبراهيم نائب رئيس القلعة البيضاء وأحمد مرتضى منصور وحمادة أنور وعلاء مقلد أعضاء مجلس الإدارة وشريف حسين القائم بأعمال المدير التنفيذى.

وشهدت الجلسة بين مجلس الزمالك والشركة المصرية التى ستتولى تنفيذ فرع النادى بمدينة 6 أكتوبر، والاستاد استعراض الرسم التوضيحى لفرع النادى الجديد ومناقشة تفاصيل العقود الخاصة بالاتفاقية بين النادى والشركة، حيث من المقرر أن تبدأ أعمال التنفيذ خلال الفترة المقبلة، حيث تُعد هذه هى الجلسة الرابعة التى تعقد مع مسئولى الشركة فى الفترة الأخيرة.