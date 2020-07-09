شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: تشكيل لجنة فنية لتدعيم لجنة الحكام خلال فترة استئناف الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفقت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، على تشكيل اللجنة الفنية للجنة الحكام خلال الفترة المقبلة بعد قرار استكمال الدوري.. وكشف مسئولو اتحاد الكرة انه سيتم تشكيل اللجنة الفنية للجنة الحكام للتعاون مع وجيه أحمد القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام والدكتور عزب حجاج سكرتير عام لجنة الحكام والمسئولين عن إدارة اللجنة، بعدما أعلن عمرو الجنايني استمرارهما الفترة المقبلة في قيادة اللجنة.

وحدد الاتحاد المصري لكرة القدم يوم 6 أغسطس المقبل موعدا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز لموسم 19-2020 .

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وأكد حسام الزناتي مدير المسابقات بالاتحاد أن استئناف المسابقة سيبدأ بالمباريات المؤجلة، كما أنه بصدد إعلان جدول المباريات على مرحلتين، تتضمن الأولى المباريات المقرر اقامتها في الفترة من 6 أغسطس المقبل وحتى نهاية الشهر نفسه، وسيتم الكشف عنه فور الوصول لموقف نهائي بشأن ملعب أسوان الذي طلب آداء مبارياته بالقاهرة، تمهيدا لإرسال الجدول إلى الجهات المعنية واعتماده رسميا قبل الإعلان عنه خلال أيام.

أضاف مدير مسابقات الاتحاد أن المرحلة الثانية للجدول وتتضمن المباريات المقرر اقامتها اعتبارا من أول سبتمبر وحتى نهاية المسابقة سيتم الكشف عنها فور إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن المواعيد النهائية للدورين قبل النهائي والنهائي لبطولتي أبطال الدوري والكونفيدرالية.