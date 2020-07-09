شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الاتحاد: الأعراض لم تظهر على الثنائي المصاب بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور عمرو الأشلم، طبيب فريق الكرة بنادى الاتحاد السكندرى، أن حالة الثنائى مروان النجار وأسامة العزب مطمئنة للغاية، بعد إظهار نتيجة المسحة إصابتهما بكورونا.

وقال الأشلم فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: ثنائى الاتحاد المصاب بكورونا لم تظهر عليها أى أعراض للفيروس حتى الآن رغم إيجابية المسحة.

وأضاف: «نتابع حالة النجار والعزب بشكل مستمر، والثنائى فى فترة عزل منزلى مع الحفاظ على تناول الأدوية من أجل السيطرة على الوباء». وأنهى تصريحاته مؤكداً أن العزب والنجار، سيقومان بعمل مسحة ثالثة فى غضون الأيام المقبلة. وعن الاستعداد لعودة النشاط الرياضى، والإصابات التى كان يعانى منها الفريق قبل فترة توقف المسابقات، أكد الأشلم أن خالد قمر بات جاهزاً للمشاركة وفقاً لرؤية الجهاز الفنى للفريق بقيادة طلعت يوسف، بعدما قام بإجراء عملية «الزايدة» قبل شهرين ماضيين.