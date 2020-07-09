شكرا لقرائتكم الزمالك يؤدي مرانه الجماعى الأول اليوم عقب التوقف بسبب انتشار كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يؤدي فريق الزمالك مرانه الجماعى الأول اليوم عقب فترة التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا ، حيث يخوض الزمالك مرانه الأول صباح اليوم الخميس بملعب النادى، بعد غياب دام لمدة 3 أشهر و26 يومًا، بواقع 118 يومًا، منذ أخر مران خاضه الفريق الأبيض يوم 14 مارس الماضى، بعدما تم إلغاء مران الفريق بسبب سوء الأحوال الجوية وتأجيل منافسات الدورى الممتاز، ومن ثم تعليق منافساته بشكل كامل بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، قبل أن يُقرر اتحاد الكرة استئناف منافسات الدورى الممتاز مرة أخرى بداية من يوم 6 أغسطس المقبل، لذا من المقرر أن يخوض الزمالك مرانه الأول صباح اليوم ، الخميس، قبل السفر إلى برج العرب لخوض معسكر الفريق، الذى سيمتد لمدة 14 يومًا، ضمن الاستعدادات لعودة المنافسات الكروية.

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وقرر مسئولو الزمالك تخصيص غرفة لكل لاعب فى معسكر الفريق ببرج العرب، المقرر انطلاقه اليوم الخميس، لتطبيق الإجراءات الخاصة بالتباعد الاجتماعى بأكبر قدر ممكن خلال معسكر الفريق وذلك لتجنب انتشار فيروس كورونا، ضمن الضوابط الاحترازية الخاصة بالبرتوكول الطبى الموضوع داخل القلعة البيضاء من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين والجهاز الفنى للأبيض، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، الذى أرجئ إعلان قائمة المعسكر إلى اليوم الخميس، انتظارا للحصول ، على نتائج المسحة الثانية التى خضع لها اللاعبين ، ليتمكن من معرفة حالة جميع أفراد الفريق قبل التوجه لمدينة برج العرب لدخول المعسكر الذى يأتى ضمن الاستعدادات لعودة المنافسات الكروية.

ويفضل الفرنسى كارتيرون، عزل اللاعبين فى معسكر مغلق بعد تلك المسحة، من أجل الحفاظ على سلامتهم إلى جانب بدء تنفيذ البرامج البدنية والفنية لرفع المعدلات الخاصة بهم بعد فترة طويلة من توقف النشاط الكروى، الذى دام لعدة أشهر منذ شهر مارس الماضى، وذلك بعدما خضع اللاعبين للمسحة الأولى الجمعة الماضى، وذلك فى مقر النادى، ثم خضع اللاعبين لقياسات بدنية وطبية وذلك فى أحد المراكز المتخصصة فى مدينة 6 أكتوبر، وذلك من أجل الوقوف على حالتهم بصورة كاملة قبل خوض التدريبات فى المعسكر المقرر إقامته فى برج العرب.