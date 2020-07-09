محمد يوسف: أفضل عدم عودة "أزارو" لهذا السبب

كشف محمد يوسف المدير الفني السابق للأهلي، عن تفضيله لعدم رجوع أزارو إلى القلعة الحمراء مرة أخرى، بعد انتهاء فترة إعارته للاتفاق السعودي.
وقال يوسف في حواره مع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه ملعب أون تايم: "أفضل أن يستمر أزارو في مشواره الاحترافي، لعدم قناعة فايلر به، وبالتالي بعدرجوعه لن يشارك مع الفريق، وسيكون عديم الفائدة" .
وأضاف: "ممكن أن يغير فايلر قناعته بأزارو، ولكن في حالة إذا كان لديه استعداد لذلك، أكبر دليل على هذا هو ما فعله السويسري مع ياسر إبراهيم، في بداية الأمر كانليست لديه قناعة باللاعب ولم يشركه في المباريات، ولكن بعد ذلك أعطاه الفرصه للمشاركة، وأيضا أليو ديانج حدث معه نفس الأمر".
وتابع يوسف: "وليد أزارو من المهاجمين المميزين، ولكن لو كنت المدير الفني الحالي للأهلي، لن اتخذ قرار عودته مره أخرى في الفترة الحالية، الأهلي لديه مهاجمين الآن، ولو جاء لن نستفيد منه، وكان من الممكن رجوعه في حالة عدم التعاقد مع بادجي".
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