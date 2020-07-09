محمد يوسف: فايلر ذكي بقرار عودته للأهلي

أكد محمد يوسف المدير الفني السابق للأهلي، أن فايلر مدرب الأهلي الحالي ذكي بقرار عودته إلى القلعة الحمراء مرة أخرى ليكمل ما بدأه مع الفريق من نتائج.

وقال يوسف في حواره مع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه ملعب أون تايم: "فايلر عاد ليكمل مسيرته ومشروعه

مع الأهلي في الفترة الماضية كلها، بعد أن قدم نتائج جيدة، الرجل حقق بطولة سوبر وخسر بطولة أخرى، ولكن ما زال لديه أهداف في الدوري والمشروع ممتد، والتجديد له كان مهما جدًا"

واضاف يوسف: "الأهلي بالنسبة لفايلر نادي كبير، ولكن الأهلي مكسب له أكثر من الاستفادة التي ستعود على الأهلي منه، لأنه فريق كبير لديه اسمه ومركزه في إفريقيا والمنطقة العربية وفي الشرق الأوسط، ولديه أرقام عالمية في تحقيق البطولات".

وأتم: "أعتقد أن فايلر ذكي، وخصوصا بعد رجوعه وتكملته للمشوار مع القلعة الحمراء، لأنه يعلم ما سيحققه مع الأهلي من بطولات، وبالتالي سعره سيزيد".