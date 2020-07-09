تعليق محمد صلاح بعد تسجيله هدفين وصناعة آخر في مرمى برايتون

علق اللاعب المصري محمد صلاح ونحجم فريق ليفربول الحالي، على تسجيله هدفين وصناعة الثالث في مباراة فريقه أمام برايتون بالدوري الإنجليزي.

وقال محمد صلاح في حوار له عقب المباراة عبر شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية: "أظن أنها كانت مباراة ممتعة للمشاهدة، وأيضا الخصم لعب بصورة جيدة من الخلف، وأعتقد أننا قدمنا مباراة جديدة، وكنا محظوظين في التسجيل من البداية، أحرزنا هدفين أولا وسهلنا المبارة علينا، من أجل

اكتساب الثقة، وبالفعل قدمنا لقاء جيد".

وأضاف صلاح متحدثا عن أهدافه في اللقاء: "أعتقد بعد أن سجل برايتون الهدف الأول لهم في المباراة، اكتسبوا المزيد من الثقة وكانو قريبين من تسجيل الهدف الثاني، ولكن بعد أن سجلنا الهدف الثالث سهلنا من المباراة واستعدنا الثقة مرة أخرى".

وواصل صلاح متحدثا عن هدفه الثالث لليفربول في اللقاء:

"تدربنا على طريقة الهدف قبل المبارة بيومين، وفي نهاية المطاف روبيرتسون منحني تمريرة حاسمة وأنا سعيد بهذا الهدف جدا".

واتم : "أعتقد أن لدي أرقام جدية منذ أن جئت إلى ليفربول في التمريرات الحاسمة، في كل موسم لدي أرقام جيدة، والجميع ينظر إلي كمسجل للأهداف أكثر من صانعا للأهداف والتمريرات الحاسمة، ومن مركزي أظن أنني أبلي بلاءً حسناً".

يذكر أن المصري محمد صلاح سجل هدفين في مبارة فريقه أمس الأربعاء أمام برايتون، وصنع هدف آخر ، في اللقاء الذي انتهي بفوز الريدز المتوج باللقب بثلاثية مقابل هدف.

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