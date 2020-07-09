الزمالك يعلن إصابة كريم بامبو بفيروس كورونا

قال أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن كريم بامبو لاعب فريق الكرة الأول بالنادي تعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المشرف العام على الفريق أن الدكتور

محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق يقوم بدور كبير مع جميع اللاعبين، ويتواصل بشكل مستمر مع بامبو ومع جميع اللاعبين.

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وأضاف: الجهاز الطبي يعمل بنظام على

أعلى مستوى ولا يوجد أي اختلاط بين اللاعبين وبعضهم، حتى يتم الكشف عن نتائج جميع المسحات.

وواصل: محمد عواد سيتواجد بشكل طبيعي مع الفريق في معسكر مدينة برج العرب، بعد سلبية المسحات الأخيرة التي خضع لها، وشفاءه بشكل تام من فيروس كورونا المستجد.