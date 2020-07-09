شوبير يكشف مصير رمضان صبحي وصالح جمعة مع الأهلي

كشف أحمد شوبير حارس مرمي الأهلي السابق، عن مصير لاعبي الأهلي رمضان صبحي وصالح جمعة من الاستمرار مع القلعة الحمراء.

وقال شوبير عبر برنامجه ملعب أون تايم: "بالنسبة لرمضان صبحي، الأهلي تقدم بعرض لهيدرسفيلد الإنجليزي قيمته 2.5 مليون دولار لبقاء اللاعب في القلعة الحمراء، في حين أن النادي الإنجليزي قد طلب مبلغ 7.5 مليون للتخلي عن رمضان، ولكن الآن وصل

المبلغ إلى 4 مليون على البيع النهائي للاعب ليستمر مع الأهلي، وما زالت المفاوضات مستمرة بين الناديين، وهناك شخصية جديدة تدخلت بين الناديين لإتمام الصفقة، وأخيرا رمضان صبحي لن يلعب في مصر إلا للأهلي".

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وأضاف شوبير: "صالح جمعة في قمة سعادته بعد عودته للتدريبات مع الفريق، وفايلر وعبد الحفيظ

عقد جلسة مع اللاعب فور عودة السويسري إلى مصر أمس الأربعاء، واللاعب ما زال لديه وقت في عقده مع النادي، وصالح لن يلعب في مصر إلا للأهلي".

كما علق محمد يوسف المدير الفني السابق للأهلي، مع شوبير عبر برنامجه، علي صالح جمعة قائلا: "أرغب في أن يستثمر صالح جمعة موهبته وأداءه الجيد مع الأهلي، ولديه لمسات ويؤثر في الملعب في أقل من عشر دقائق بعد نزوله، ولديه قبول من الكل ، والجماهير تحبه وترغب في بقاءه مع الفريق".