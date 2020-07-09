برشلونة يهزم إسبانيول ويواصل ملاحقة ريال مدريد



حقق برشلونة انتصارًا ثمينًا بهدف دون رد، على جاره إسبانيول، مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة 35 من الليجا.



وسجل هدف المباراة الوحيد لويس سواريز في الدقيقة 56.



وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 76 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد إسبانيول عند 24 نقطة في المركز الأخير، ليتأكد هبوطه للدرجة الثانية.



أول تهديد في المباراة، جاء عبر انفراد من أدريان إمباربا لاعب إسبانيول الذي تلقى الكرة خلف دفاعات برشلونة وتوغل لمنطقة الجزاء، قبل أن يتألق الحارس تير شتيجن في التصدي لتسديدته، فحولها إلى ركنية في الدقيقة 10.



وسيطر برشلونة على الكرة، وسعى لكسر التكتل الدفاعي للاعبي إسبانيول، لكن دون أي تهديد صريح على المرمى، في أول 20 دقيقة.



وحصل ميسي على ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 22، وسدد بقوة لكن الكرة مرت أعلى مرمى دييجو لوبيز حارس مرمى إسبانيول.



وانطلق لويس سواريز مهاجم برشلونة في منطقة الجزاء، وسدد كرة اصطدمت بقدم المدافع كاليرو ومرت بجانب القائم الأيمن في الدقيقة 24.



حرم القائم فيلا من تسجيل الهدف الأول لإسبانيول، حيث تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسدد على يسار تير شتيجن، لتلامس الكرة القائم وتخرج، في الدقيقة 44.



وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.



ودخل أنسو فاتي بديلا لسيميدو مع بداية الشوط الثاني، قبل أن يتدخل بقوة على كاليرو لاعب إسبانيول ليُشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجهه، قبل أن يعود لتقنية الفيديو ويُشهر له البطاقة الحمراء في الدقيقة 51.



وتكرر السيناريو في الدقيقة 54، في الجهة المقابلة، مع بول لوزانو لاعب إسبانيول الذي تدخل بعنف على قدم بيكيه، وحصل على البطاقة الصفراء، وبعد تعديل "الفار" تغير القرار إلى الطرد المُباشر، ليكمل الفريقان المباراة بـ 10 لاعبين في كل جانب.



ونجح لويس سواريز في تسجيل الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 56، حيث تلقى تمريرة في منطقة الجزاء من ميسي، وسدد بقوة أقصى يسار الحارس دييجو لوبيز.



وتألق لوبيز في التصدي لتصويبة صاروخية من ميسي على الطائر، بع استغل البرغوث الأرجنتيني كرة عرضية من سيرجي روبيرتو في الدقيقة 69.



وكاد راؤول دي توماس أن يُعادل النتيجة لإسبانيول، بتسديدة رأسية قوية في الدقيقة 76، لولا تدخل جيرارد بيكيه الذي حولها إلى ركنية.



وتألق تير شتيجن في التصدي لتسديدة قوية من راؤول دي توماس مهاجم إسبانيول في الدقيقة 89، وحولها إلى الركنية.



وفشلت محاولات لاعبي إسبانيول في تعديل النتيجة، ليحصد البارسا النقاط الثلاث ويُقلص الفارق مع المُتصدر ريال مدريد إلى نقطة وحيدة فقط بشكل مؤقت، ويرسل جاره إسبانيول للدرجة الثانية.





المصدر: موقع كورة