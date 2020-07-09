رياضة | بفرمان من زيدان.. صفقة الريال الجديدة خارج الحُسبان

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر بفرمان من زيدان.. صفقة الريال الجديدة خارج الحُسبان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه نادي ريال مدريد صدمة قوية للاعب الهولندي فان دي بيك نجم وسط فريق أياكس أمستردام، بشأن انتقاله لصفوف النادي الملكي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "تليجراف" الهولندية أن نادي ريال مدريد قرر التراجع عن صفقة فان دي بيك، وأبلغ اللاعب بأن يبحث له عن فريق آخر للإنتقال إليه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعدما خرج من حسابات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية أن "زيدان" أبلغ ادارة ريال مدريد بعدم حاجته لجهود اللاعب الهولندي في الموسم المقبل، حيث يستهدف المدرب الفرنسي التعاقد مع مواطنه بول بوجبا لاعب فريق مانشستر يونايتد والذي ينتهي عقده مع الفريق الإنجليزي نهاية الموسم المقبل.

ويحظي فان دي بيك بإهتمام عدد من أندية أوروبا التي ترغب في الحصول على خدماته الصيف المقبل في مقدمتهم مانشستر يونايتد والذي يسعي لضمه لتعويض الرحيل المحتمل للنجم الفرنسي بول بوجبا.