رياضة | ميدو: الزمالك داخل في خناقة لإثبات أحقيته بلقب نادي القرن

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ميدو: الزمالك داخل في خناقة لإثبات أحقيته بلقب نادي القرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خصص مسئولو نادي الزمالك يوم التاسع من شهر يوليو، للاحتفال بلقب نادي القرن الإفريقي، حيث يرى أنه الأحق به من الأهلي.

وقال أحمد حسام ميدو لاعب ومدرب الزمالك السابق، عن هذه الإحتفالية، "الزمالك يمارس كل ضغوطاته الممكنة على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قبل الذهاب للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لاثبات أنه يستحق لقب نادي القرن الإفريقي".

وتابع، "الزمالك داخل في قضية وخناقة ومن الممكن أن يكون جزء من القضية أن يضع في الملف أنهم اقاموا احتفالية والجماهير احتفلت على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن الزمالك يستحق لقب القرن بدلا من الأهلي".