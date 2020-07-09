رياضة | موعد مباراة برشلونة المقبلة بعد الفوز على إسبانيول

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة برشلونة المقبلة بعد الفوز على إسبانيول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي برشلونة فوزا هاما على أرضه بنتيجة هدف مقابل لاشئ أمام نظيره نادي إسبانيول فى ديربي كتالونيا ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز والتي جمعت بين الفريقين علي ملعب الكامب نو الدولي بمدينة برشلونة.

ومن المقرر أن يواجه برشلونة نظيره نادي بلد الوليد فى المباراة المقبلة ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز على ملعب نيوفو جوسي زورييلا الدولي.

وتقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة وتذاع على قناة بي أن سبورت 3 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الاسباني الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويسعي نادي برشلونة للفوز بالمباراة والحصول على ثلاث نقاط تقربه أكثر من المتصدر ريال مدريد حيث يحتل الفريق الكتالوني حاليا المركز الثاني بجدول ترتيب البطولة الاسبانية.