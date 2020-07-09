رياضة | تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تختتم اليوم الخميس الجولة الواحدة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لمواجهتي أودينيزي أمام سبال وانتر ميلان أمام هيلاس فيرونا. بينما شهدت هذه الجولة إثارة كبيرة حيث نجح نادي ميلان فى الفوز على حساب نظيره يوفنتوس بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين بينما سقط نادي لاتسيو بالخسارة أمام فريق ليتشي بنتيجة هدفين مقابل هدف. ويقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي قائمة هدافي بطولة الدوري الإيطالي الممتاز قبل نهاية الجولة 31: شيرو ايموبيلي.. 29 هدفًا 2-كريستيانو رونالدو.. 26 هدفًا. 3-روميلو لوكاكو.. 20 هدفًا. Advertisements 4-جواو بيديو جلفاو.. 17 هدفًا. 5-لويس مورييل.. 17 هدفًا. 6-جوسيب إيليشيش.. 15 هدفًا. 7-فرانشيسكو كابوتو.. 15 هدفًا. 8-إدين دجيكو.. 14 هدفًا. 9-دوفان زاباتا.. 14 هدفًا. 10-أندريا بيلوتي.. 13 هدفًا.

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